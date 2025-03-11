Российский фигурист оценил шансы Овечкина научиться делать аксель

Фигурист Савосин заявил, что Овечкин смог бы научиться делать аксель

Российский фигурист Роман Савосин оценил шансы форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина научиться делать одинарный аксель. Его слова приводит Sport24.

«Я думаю, что смог бы. Овечкин такой человек, я думаю, что у него все получится. А я бы помог научить», — заявил Савосин. Фигурист добавил, что он очень хотел бы познакомиться с хоккеистом.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что перейдет в московское «Динамо».

Аксель ⁠— один из прыжковых элементов в фигурном катании, при его исполнении спортсмен отталкивается не с зубца, а с полного ребра конька. Это единственный прыжок в фигурном катании, на который спортсмен заходит лицом вперед.