Трое детей пострадали при атаке беспилотников в Подмосковье

Львова-Белова: Трое детей пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Подмосковье

Трое детей пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что двое из них совсем малыши. У пострадавших выявили небольшие ссадины на коже, дети перенесли стресс, подчеркнула Львова-Белова.

«Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — заверила она.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что двух человек при атаке дронов спасти не удалось.

Еще 14 человек пострадали, некоторым из них помощь была оказана на месте, другие были госпитализированы.

О массированной атаке на Московскую область стало известно рано утром 11 марта. Всего в Подмосковье ликвидировали более 60 беспилотников.