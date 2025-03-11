Украинский беспилотник упал на железную дорогу во Владимирской области

Дрон упал на железную дорогу в районе станции «Юрьевец» под Владимиром

Украинский беспилотник упал на железную дорогу в районе станции «Юрьевец» во Владимирской области. Повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось, завил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

В настоящее время подтверждена информация о четырех беспилотниках. Два были подавлены в Киржачском районе, один упал в Александровском районе, повреждений он не нанес. Четвёртый БПЛА упал в районе станции "Юрьевец" на железную дорогу», — сказано в сообщении.

Авдеев добавил, что, по неподтвержденным данным, подавлены еще два вражеских БПЛА – в Петушинском и Александровском районах. Информация проверяется специальными службами на месте.

Утром 11 марта Александр Авдеев проинформировал, что беспилотники ВСУ атаковали Владимирскую область. Он уточнял, что никаких последствий и разрушений нет. Ранее Минобороны РФ в соцсетях сообщили, что силы ПВО в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.