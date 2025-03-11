В МИД пригрозили всем причастным к массированной атаке дронов ВСУ на Россию

В МИД пригрозили наказанием всем причастным к массированной атаке БПЛА ВСУ на РФ

Все причастные к массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории понесут наказание. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — пригрозили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве страны также назвали виновных за атаку дронов ВСУ на территорию России. В МИД отметили, что ответственность за нее лежит на странах, поставляющих оружие Киеву.

В ночь на 11 марта ВСУ выпустили по России более 340 беспилотников. По информации Минобороны РФ, в том числе шесть дронов были перехвачены в районе Курской атомной электростанции.