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08:53, 11 марта 2025Наука и техника

В России создали миниатюрные компоненты для радиолокационных комплексов БПЛА

Доцент Уваров: В РФ созданы мини-компоненты для радиолокационных комплексов БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова начали создавать мини-аналоги электромеханических СВЧ-переключателей для систем связи и малогабаритных радиолокационных комплексов для БПЛА. Об этом заявил доцент базовой кафедры нанотехнологий в электронике ЯрГУ в ЯФ ФТИАН им. К. А. Валиева РАН Илья Уваров, передает ТАСС.

«Для уменьшения размеров реле будет использована технология микроэлектромеханических систем (МЭМС). Принцип работы компонента — электростатическое притяжение подвижного электрода к неподвижному», — уточнил ученый.

Разработанные переключатели можно будет сравнить с традиционными крупными компонентами по характеристикам радиочастот, в то же время они выигрывают за счет меньшего размера и более низкого энергопотребления, а также скорости действия. Благодаря технологии, в России можно будет сделать новую электронную компонентную базу СВЧ-техники.

Ранее появились фото российских фугасных авиабомб (ФАБ-500М62) с новым модулем коррекции и планирования (УМПК) повышенной дальности. Кадры сделаны в момент боевого вылета для атаки на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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