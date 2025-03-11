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13:16, 11 марта 2025Спорт

В Татарстане ответили на вопрос о спонсоре школы Загитовой

Министр спорта Татарстана Леонов: Говорить о спонсоре для школы Загитовой рано
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопросы о строительстве школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Его слова приводит РИА Новости.

Леонов рассказал, что в данный момент завершается проектирование объекта, определяется его стоимость и название, детали общего дизайна и материалы. «Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано», — заявил он. По словам министра, Загитова регулярно приезжает в Казань и уже начала общение с тренерами.

В феврале 2024 года сообщалось, что Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Бывшая фигуристка займется подбором тренеров, а также будет курировать работу и ставить задачи.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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