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12:29, 12 марта 2025Спорт

Бывший игрок сборной СССР назвал преимущество Акинфеева перед Дзюбой

Пономарев: Акинфеев, в отличие от Дзюбы, не предатель и верен одному клубу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал преимущество капитана армейцев Игоря Акинфеева перед форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой. Его слова приводит РИА Новости.

Пономарев отметил верность Акинфеева московскому клубу. «Думаю, Игорь на всю жизнь останется в ЦСКА или тренером, или селекционером. Мой почет и уважение ему за такое уникальное достижение», — заявил он.

Пономарев напомнил, что Дзюба, наоборот, сменил восемь клубов. «Куда это годится? В советское время было зазорно переходить в другой клуб, это считалось предательством. А сейчас все стерлось», — отметил экс-футболист.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

До тольяттинского «Акрона» Дзюба играл за петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», «Ростов», томскую «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». 9 марта он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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