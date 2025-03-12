Глава МИД Украины поблагодарил Польшу после конфликта с Маском

Сибига подтвердил работу Starlink после возобновления помощи Украине от США

Станции спутниковой связи компании Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру и главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску, вновь начали работу на территории Украины после возобновления помощи Киеву от Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Onet.

Отмечается, что он подтвердил работу спутниковой сети Starlink в ответ на соответствующий вопрос польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. «Мы благодарны за помощь и возможность использовать Starlinks, ведь Польша потратила на это около 200 миллионов долларов. Это очень важно для наших военных», — сказал украинский дипломат.

Он также назвал важным результатом переговоров с США в Джиде возобновление поставок вооружений через хаб в городе Жешув. По словам Сибиги, это крупнейший логистический центр, откуда получают оружие Вооруженные силы Украины.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что если Илон Маск отключит Starlink на Украине, Варшава будет искать замену этому провайдеру. После этого американский предприниматель назвал Сикорского «маленьким человеком» и посоветовал ему остыть. По его словам, Варшава платит «ничтожную часть стоимости» за спутниковую связь с учетом того, что равноценной замены ей не существует. Впоследствии он также заявил, что Сикорский является «марионеткой Сороса».