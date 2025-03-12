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17:09, 12 марта 2025Из жизни

Из музея украли участвующих в перформансе голодающих поросят

В Дании из музея украли трех поросят, которых морил голодом художник
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lauren McConachie / Unsplash

Похитители украли из музея в Дании трех голодающих поросят. Об этом пишет KARK.com.

Выставка современного художника чилийского происхождения Марко Эваристти «Теперь тебе не все равно» открылась в Копенгагене в конце февраля. Перформансист хотел привлечь внимание к этическому аспекту потребления мяса и работы современной мясной промышленности. Эваристти создал арт-объект с использованием настоящих животных: он сделал клетку из металлических тележек из супермаркета и поместил внутрь трех поросят, которых планировал морить голодом и жаждой. По его задумке финалом перформанса должна была стать смерть участвующих в нем животных.

Однако 1 марта поросята — Люсия, Симон и Бенджамин — были похищены из музея. Эваристти был вынужден закрыть выставку целиком и сообщить о краже в полицию. Во вторник, 4 марта, группа по защите животных De Glemte Danske взяла на себя ответственность за преступление. Позже друг художника Каспар Стеффенсон признался, что именно он помог активистам спасти поросят. Стеффенсон тайно провел их в галерею и позволил забрать животных.

По словам Стеффенсона, пойти на преступление его заставила десятилетняя дочь. Девочка не могла смириться с мыслью, что поросят заморят голодом, и заставила отца пообещать, что этого не случится. Эваристти намерен возобновить выставку, но на этот раз намерен использовать свиные туши или поросят, которых потом продаст на аукционе.

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