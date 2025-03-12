«Королева марафонов» сможет научиться шить или стричь людей в колонии

Mash: Блогер Блиновская сможет стать парикмахером в ИК-1

Осужденная за неуплату налогов «королева марафонов» Елена Блиновская сможет стать парикмахером в женской колонии № 1, расположенной в поселке Головино во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В этой колонии осужденные за экономические преступления могут научиться шить одежду или получить профессию парикмахера. Им полагаются длительные свидания с мужьями.

О том, что, вероятнее всего, блогершу отправят в ИК-1, стало известно ранее.

Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей.