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00:01, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали условие для переговоров с Россией

Ермак выразил готовность Киева к переговорам при согласии РФ на прекращение огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал предложение США о прекращении огня на 30 дней. Его слова приводит РИА Новости.

Ермак назвал условие для переговоров с Россией и подчеркнул, что для Киева важно согласие Москвы на прекращение огня.

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«Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг», — отметил он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

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