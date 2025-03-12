На Украине обратились к Европе с призывом по санкциям против России

Ермак: Украина надеется на продление европейских санкций против России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил надежду на продление европейских санкций в отношении России. Он опубликовал свой призыв в Telegram-канале.

«Мы надеемся на продление европейских санкций против Российской Федерации. Европейское единство против российской агрессии должно оставаться непоколебимым», — написал он, добавив, что Европа «может сделать больше».

До этого стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать продление персональных санкций Европейского союза (ЕС) против России.

Ранее появилась информация о том, что США начали работу над смягчением антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.