На Украине заявили о готовности встречаться с представителями США где угодно

Ермак заявил о готовности Украины встречаться с представителями США где угодно

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны готовы продолжать контакты с США в любом месте, чтобы сохранить двусторонние отношения. Об этом он сообщил на брифинге, показанном телеканалом «Рада».

Ермак заявил о готовности Украины встречаться с представителями США где угодно и допустил, что делегация еще раз приедет в Саудовскую Аравию, если это будет нужно.

«Безусловно, мы будем встречаться, надеюсь, и в США, и на Украине, и в других местах», — добавил он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

