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19:01, 12 марта 2025Спорт

Назван способ избавиться от большого живота за месяц

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-блогер Серхио Нее назвал способ избавиться от большого живота за месяц. Его слова приводит Men Today.

Нее рекомендовал выполнять комплекс упражнений. В него он включил обратные, боковые и обычные скручивания, подъемы таза, планку с приведением колена, велосипед, ножницы, русские скручивания, V-образные скручивания, а также упражнение «скалолаз».

Эксперт заявил, что тренировка поможет получить сильный пресс. Кроме того, наличие крепкого корпуса поможет предотвратить боли в пояснице, улучшит осанку, даст возможность легче дышать, а также сократит окружность талии.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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