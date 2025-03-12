Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:45, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Обещавшего взять интервью у Путина американского блогера не нашли в планах президента

Песков: Путин пока не планирует давать интервью американскому блогеру Фридману
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не планирует давать интервью известному американскому блогеру и журналисту Лексу Фридману. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет и не было пока», — сказал пресс-секретарь президента России, говоря о возможной беседе Путина с западным блогером.

Фридман в январе пообещал взять интервью у российского лидера, при этом не уточнив, когда это может произойти и готов ли Путин встретиться с ним. 11 марта блогер заявил, что находится в Москве, где стал свидетелем атаки украинских дронов на столицу. Фридман не стал пояснять, удалось ли ему побеседовать с президентом России.

Лекс Фридман брал интервью у президента США Дональда Трампа, предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга и других известных персон. В январе он также опубликовал беседу с главой Украины Владимиром Зеленским.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    SHAMAN назвал Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире

    В Москве ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД

    В Кремле назвали дату переговоров Путина с президентом соседней страны

    Пассажир самолета показал гениталии стюардессе и оказался под угрозой тюрьмы

    Офицер запаса дал прогноз развития ситуации в Курской области после взятия Суджи

    Россия резко нарастила поставки сельхозпродукции в одну страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше