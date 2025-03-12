Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
2:3
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ростов
0:0
1-й тайм
live
Зенит
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Лилль
Сегодня
20:45 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
18:25, 12 марта 2025Спорт

Обвинившая Майка Тайсона в изнасиловании женщина отозвала иск

Обвинившая боксера Майка Тайсона в изнасиловании в 1991-м женщина отозвала иск
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kevin Jairaj / Reuters

Женщина, обвинившая в изнасиловании бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу американца Майка Тайсона, отозвала иск. Об этом сообщает USA TODAY.

По информации источника, сторона обвинения добровольно прекратила дело. До этого она заявляла, что Тайсон изнасиловал женщину в 1991 году в американском городе Олбани в собственном лимузине.

Тайсон в 1992 году был приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование. Боксер утверждал, что секс с обвинившей его женщиной был по обоюдному согласию. Он был освобожден в 1995-м, проведя за решеткой почти три года.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Назван способ избавиться от большого живота за месяц

    Трамп отправил письмо с предложением о переговорах

    Россияне полюбили картонные гробы

    Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

    Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

    Стало известно об оставленном в Судже парке военной техники НАТО

    Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст

    Три любимых в России супа оказались вредны и опасны. Что это за блюда?

    ФСИН прокомментировала информацию о смерти Стрелкова в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше