Обвинившая Майка Тайсона в изнасиловании женщина отозвала иск

Обвинившая боксера Майка Тайсона в изнасиловании в 1991-м женщина отозвала иск

Женщина, обвинившая в изнасиловании бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу американца Майка Тайсона, отозвала иск. Об этом сообщает USA TODAY.

По информации источника, сторона обвинения добровольно прекратила дело. До этого она заявляла, что Тайсон изнасиловал женщину в 1991 году в американском городе Олбани в собственном лимузине.

Тайсон в 1992 году был приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование. Боксер утверждал, что секс с обвинившей его женщиной был по обоюдному согласию. Он был освобожден в 1995-м, проведя за решеткой почти три года.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.