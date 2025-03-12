«Барселона», «Интер», ПСЖ и «Бавария» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Турнирная сетка доступна на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам двух матчей 1/8 финала в следующую стадию прошли каталонская «Барселона», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Они обыграли «Бенфику» (1:0, 3:1), «Фейеноорд» (2:0, 2:1), «Ливерпуль» (0:1, 1:0, 4:1 по пенальти), «Байер» (3:0, 2:0) соответственно.

12 марта станут известны оставшиеся четыре команды-четвертьфиналиста. За места поборются «Лилль», «Боруссия», «Астон Вилла», «Брюгге», «Атлетико», «Реал», «Арсенал» и ПСВ.

Российские клубы не принимают участие в розыгрыше Лиги чемпионов из-за санкций со стороны УЕФА.