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09:25, 12 марта 2025Спорт

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«Барселона», «Интер», ПСЖ и «Бавария» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Турнирная сетка доступна на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам двух матчей 1/8 финала в следующую стадию прошли каталонская «Барселона», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Они обыграли «Бенфику» (1:0, 3:1), «Фейеноорд» (2:0, 2:1), «Ливерпуль» (0:1, 1:0, 4:1 по пенальти), «Байер» (3:0, 2:0) соответственно.

12 марта станут известны оставшиеся четыре команды-четвертьфиналиста. За места поборются «Лилль», «Боруссия», «Астон Вилла», «Брюгге», «Атлетико», «Реал», «Арсенал» и ПСВ.

Российские клубы не принимают участие в розыгрыше Лиги чемпионов из-за санкций со стороны УЕФА.

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