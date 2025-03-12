Похищенного ребенка нашли спустя 25 лет

Похищенного в США ребенка нашли спустя 25 лет в Мексике

В Мексике с помощью судебной генеалогии нашли ребенка по имени Андреа Мишель Рейес, похищенного собственной матерью в 1999 году. Об этом сообщает CBS News.

Мать Рейес, которую звали Роза Тенорио, не имела над ней опеки. О девочке заботился ее отец, с которым они жили в городе Нью-Хейвен, США. В октябре 1999 года, когда ребенку было чуть меньше двух лет, Тенорио украла его. Предполагалось, что она увезла Рейес в Мексику. Долгие годы полицейские не могли найти ее. Тщетно искал девочку и отец.

В 2023 году полиция Нью-Хейвена возобновила расследование пропажи ребенка. Вскоре им удалось выйти на 27-летнюю женщину, утверждающую, что она и есть та самая Рейес. ДНК-тест подтвердил ее слова. Спустя 25 лет она все еще живет в Мексике. В каких она сейчас отношениях с матерью — неизвестно. Не раскрыто и то, воссоединилась ли она с отцом.

Дело Рейес расследовалось в рамках «Проекта 525». Он направлен на поиск давно потерянных детей с помощью судебной генеалогии.

Ранее сообщалось, что в городе Козенца, Италия, женщина украла новорожденного ребенка из роддома и пыталась выдать его за своего. Девять месяцев она притворялась перед семьей и друзьями, что беременна, а затем забрала чужого младенца.

