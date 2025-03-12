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12:25, 12 марта 2025Россия

Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили возле населенных пунктов Суджа, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Меловой, Олешня, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Помимо того, удалось отразить одну контратаку противника.

Украинские войска за сутки лишились танка, трех БМП, трех БТР, десяти боевых бронированных машин, трех орудий полевой артиллерии, бронированной ремонтно-эвакуационной машины, трех пунктов управления беспилотниками, а также более 260 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 66 810 солдат.

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Вооруженные силы России начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

Утром 12 марта российские войска взяли Суджу под свой контроль. Отмечается, что подразделения противника покинули населенный пункт, практически не оказывая сопротивления.

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