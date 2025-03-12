Раскрыты ожидания США от России по конфликту на Украине

Американист Дубравский: США ожидают от России готовности к прекращению огня

США ожидают от России готовности к временному прекращению огня и переговорам с Украиной. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«США ждут от России первого шага — соглашения прекратить огонь и сесть за стол переговоров с украинской делегацией. Согласна ли Россия с такими требованиями — узнаем в ближайшее время», — предположил политолог.

Он допустил готовность России к компромиссам в переговорах с США и подчеркнул, что уступки могут привести к появлению конструктивных и даже прагматичных российско-американских отношений в будущем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила контакты с представителями США после их переговоров с Украиной. По словам дипломата, контакты возможны в ближайшие несколько дней.