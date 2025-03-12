Россиянам станет сложнее продавать свои машины

Россиян обяжут проходить техосмотр у дилера при продаже автомобиля

Россиянам, которые хотят продать свои автомобили, станет сложнее это сделать. Как пишет «Газета.Ru», сейчас Минпромторг начал готовить законопроект, обязующий частников проверять техническое состояние машин у дилеров.

Гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова рассказала, что для этого в министерстве создана рабочая группа. А изменения в законе нужны для того, чтобы снизить количество неисправных машин на дорогах и в целом усилить безопасность дорожного движения в стране.

Предполагается, что требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы могут пересмотреть, а перечень проверяемых узлов и агрегатов — увеличить. Виноградова добавила, что в 2024 году в России продали 6 миллионов подержанных автомобилей, только 24 процента таких машин реализованы через официальных дилеров.

По данным «Автостата», к началу 2025-го 70,5 процента легковых автомобилей в России или 33,5 миллиона единиц были старше десяти лет. Полный парк в стране составляет 47,5 миллиона единиц — то есть машин, выпущенных в 2015 году и позднее, насчитывается 14 миллионов. В целом сроки владения машиной увеличились. Если в 2009 году машина в среднем меняла владельца через три года, то к концу 2024-го показатель поднялся более чем в два раза, превысив семь лет.