Стармер выразил надежду на согласие России прекратить огонь по инициативе Киева

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что надеется на установление прекращения огня на Украине по итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. Его слова приводит ТАСС.

Стармер назвал ситуацию с переговорами важным моментом для Украины. Он подчеркнул, что тепло приветствовал итоги диалога в Саудовской Аравии.

«Нам всем необходимо активизировать усилия для обеспечения длительного и безопасного мира как можно скорее. Как отметили американская и украинская делегации, теперь мяч на российской стороне. Россия также должна согласиться на прекращение огня и конец боевых действий», — призвал он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Россией на Украине специальная военная операция (СВО) может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

