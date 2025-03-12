Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 12 марта 2025Мир

Россию призвали согласиться на прекращение огня

Стармер выразил надежду на согласие России прекратить огонь по инициативе Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ким Стармер

Ким Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что надеется на установление прекращения огня на Украине по итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. Его слова приводит ТАСС.

Стармер назвал ситуацию с переговорами важным моментом для Украины. Он подчеркнул, что тепло приветствовал итоги диалога в Саудовской Аравии.

«Нам всем необходимо активизировать усилия для обеспечения длительного и безопасного мира как можно скорее. Как отметили американская и украинская делегации, теперь мяч на российской стороне. Россия также должна согласиться на прекращение огня и конец боевых действий», — призвал он.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Россией на Украине специальная военная операция (СВО) может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

    Обсудить
    Последние новости

    «В дупу засуньте». Российские военкоры высказались резко против 30-дневного перемирия с Украиной по предложению США

    Полуобнаженного Венсана Касселя сняли с 28-летней возлюбленной в бикини

    Трамп сравнил переговоры с Россией и Украиной

    Названы причины согласия Украины на прекращение огня

    Дугин предрек американскую «передачу» Украины России

    Российский штурмовик рассказал о передвижении в газовой трубе под Суджей

    Россию призвали согласиться на прекращение огня

    На Украине раскрыли сроки заключения сделки по полезным ископаемым

    Призрак помешал паре завести детей

    Макрон прокомментировал возможное прекращение огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше