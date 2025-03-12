SHAMAN поздно ночью опубликовал обращение к подписчикам

SHAMAN поздно ночью опубликовал голосовое, где признался в любви к подписчикам

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) поздно ночью опубликовал голосовое сообщение в своем Telegram-канале.

«Всем привет, родные. Люблю вас», — сказал он в сообщении, опубликованном в 2:40 по московскому времени.

Ранее SHAMAN со сцены заявил, что встречается с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. «Мы пара, мы встречаемся и мы — вместе», — сказал он, поцеловав возлюбленную.

Мать певца Людмила Дронова после этого поделилась, что испытывает «замечательные впечатления» и рада за сына. Она пожелала молодым людям обрести в отношениях счастье, любовь и взаимопонимание.