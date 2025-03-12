«Шанхай» Слуцкого вылетел из азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» вылетел из Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК). Об этом сообщается на сайте турнира.

В 1/8 финала клуб под руководством российского тренера Леонида Слуцкого уступил японскому «Кавасаки Фронтале». Первая встреча завершилась в пользу Шанхая (1:0), однако во второй китайскую команду ждало разгромное поражение (0:4).

Ранее Слуцкий назвал необходимую сумму для жизни в Китае. «Мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — рассказал он, добавив, что живет в дорогом отеле и доплачивает за собственный комфорт.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Китая, а также выиграла Суперкубок страны.