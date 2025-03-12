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14:30, 12 марта 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело в связи с массовым отравлением лицеистов в российском городе

СК возбудил дело в связи с отравлением лицеистов в общежитии Екатеринбурга
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге следователи возбудили дело в связи с массовым отравлением учащихся лицея в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») УК РФ.

По предварительным данным СК, с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратились 27 учеников в возрасте 16-18 лет. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее 12 марта стало известно, что десятки учеников элитной гимназии СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге увезли в больницу с отравлением. Само учреждение перевели на дистант из-за кишечной инфекции.

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