Следователи возбудили дело в связи с массовым отравлением лицеистов в российском городе

СК возбудил дело в связи с отравлением лицеистов в общежитии Екатеринбурга

В Екатеринбурге следователи возбудили дело в связи с массовым отравлением учащихся лицея в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») УК РФ.

По предварительным данным СК, с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратились 27 учеников в возрасте 16-18 лет. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее 12 марта стало известно, что десятки учеников элитной гимназии СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге увезли в больницу с отравлением. Само учреждение перевели на дистант из-за кишечной инфекции.