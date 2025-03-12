Стало известно о регулярно передаваемых Украиной США данных о российских боевых самолетах

19FortyFive: Украина регулярно передает США данные о российских самолетах

Украина регулярно передает США данные о российских самолетах для перепрограммирования систем радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-131, установленных на истребителях F-16. Об этом стало известно изданию 19FortyFive.

В публикации утверждается, что собранные украинской стороной радиолокационные данные о российской боевой авиации учитываются при обновлениях «библиотеки угроз» системы AN/ALQ-131 на истребителях F-16.

По словам украинского источника издания, модуль AN/ALQ-131 нуждается в регулярном обновлении, что напоминает игру в «кошки-мышки». «Это означает, что по мере обновления модуля русские могут придумывать новые режимы работы радаров или перепрограммировать собственные излучатели. Мы должны опережать их в этом процессе, но теперь, когда сотрудничество с разведкой прекращено, мы вместо этого будем отставать, слепые и скованные», — заявил собеседник.

Ранее представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что переданные Украины самолеты F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35.