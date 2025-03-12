В Финляндии сочли предложение о перемирии на Украине ловушкой

Финский профессор Малинен назвал ловушкой предложение США о перемирии на Украине

Предложение США о прекращении огня на Украине на 30 дней является уловкой для продолжения конфликта. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен в соцсети X.

«К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением», — считает эксперт. Он подчеркнул, что сейчас мир на Украине возможен только в случае принуждения Россией украинской армии к капитуляции.

Ранее в Кремле отреагировали на предложение США о перемирии на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на данный момент «рано забегать вперед» по этой теме.