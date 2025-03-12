В Госдуме назвали нацизмом отказ россиянке в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая

Журова: Отказавшие Листуновой в нейтральном статусе из-за 9 Мая поощряют нацизм

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) отказать в выдаче нейтрального статуса россиянке Виктории Листуновой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не очень они любят, когда их называют нацистами, но как это еще можно назвать? Именно таким образом поощряется нацизм, потому что победа во Второй мировой войне была общей, хоть вклад Советского союза и был самый большой», — заявила Журова.

Депутат увидела в этих действиях злой умысел и назвала их провокацией. «Потому что таким образом появляется шанс, что мы скажем: "Если одного не допустили, давайте не поедем все"», — объяснила она.

Ранее Листунова рассказала, что FIG отказала ей в нейтральном статусе из-за фотографии. «Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая», — поделилась олимпийская чемпионка в команде и чемпионка Европы в многоборье.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже. В марте 2025-го 12 российских спортсменов получили нейтральный статус.