Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
16:00 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Сегодня
16:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ростов
Сегодня
18:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Лилль
Сегодня
20:45 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
11:53, 12 марта 2025Спорт

В Госдуме назвали нацизмом отказ россиянке в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая

Журова: Отказавшие Листуновой в нейтральном статусе из-за 9 Мая поощряют нацизм
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Виктория Листунова

Виктория Листунова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) отказать в выдаче нейтрального статуса россиянке Виктории Листуновой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не очень они любят, когда их называют нацистами, но как это еще можно назвать? Именно таким образом поощряется нацизм, потому что победа во Второй мировой войне была общей, хоть вклад Советского союза и был самый большой», — заявила Журова.

Депутат увидела в этих действиях злой умысел и назвала их провокацией. «Потому что таким образом появляется шанс, что мы скажем: "Если одного не допустили, давайте не поедем все"», — объяснила она.

Ранее Листунова рассказала, что FIG отказала ей в нейтральном статусе из-за фотографии. «Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая», — поделилась олимпийская чемпионка в команде и чемпионка Европы в многоборье.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже. В марте 2025-го 12 российских спортсменов получили нейтральный статус.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    SHAMAN назвал Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире

    В Москве ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД

    Пассажир самолета показал гениталии стюардессе и оказался под угрозой тюрьмы

    Офицер запаса дал прогноз развития ситуации в Курской области после взятия Суджи

    Арендодательница угрожала россиянке ножом и заставила ее спрыгнуть с пятого этажа

    Российский дрон два раза стукнул носом грузовик ВСУ, не взорвался и полетел дальше

    В Кремле назвали дату переговоров Путина с президентом соседней страны

    Обещавшего взять интервью у Путина американского блогера не нашли в планах президента

    В Кремле высказались о возможности сотрудничества России и США по редкоземам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше