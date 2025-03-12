В МИД назвали смешными рассуждения Зеленского о независимости Украины

Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о защите суверенитета страны невозможно воспринимать всерьез, поскольку поступки украинского лидера противоречат этой задаче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — заявила она.
Дипломат добавила, что украинские власти не соблюдают конституцию и заставляют терпеть беззаконие украинский народ.
Ранее Захарова допустила контакты с представителями США после их переговоров с Украиной. По словам дипломата, контакты возможны в ближайшие несколько дней.