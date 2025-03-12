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19:54, 12 марта 2025Бывший СССР

В МИД назвали смешными рассуждения Зеленского о независимости Украины

Захарова: Рассуждения Зеленского о защите независимости Украины смешны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о защите суверенитета страны невозможно воспринимать всерьез, поскольку поступки украинского лидера противоречат этой задаче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — заявила она.

Дипломат добавила, что украинские власти не соблюдают конституцию и заставляют терпеть беззаконие украинский народ.

Ранее Захарова допустила контакты с представителями США после их переговоров с Украиной. По словам дипломата, контакты возможны в ближайшие несколько дней.

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