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23:13, 12 марта 2025Мир

В России назвали смехотворными обвинения во вмешательстве в дела Франции

Посол Мешков в Париже: Россия никогда не угрожала Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Россия на всем протяжении истории никогда не угрожала Франции. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в разговоре с телеканалом BFMTV.

Обвинения Москвы во вмешательстве в дела французской стороны он назвал смехотворными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе» напоминают идеи французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Лавров указал, что Наполеон и Гитлер прямо заявляли о своих намерениях захватить Россию, а Макрон в своих заявлениях уходит от этой темы, постоянно ссылаясь на некую «угрозу для Европы».

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