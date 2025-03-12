В США рассказали о разработке «вертолета-пушки»

TNI: Армия США хотела вооружить вертолет UH-1 Iroquois гаубицей

Армия США в 1960-е годы планировала превратить многоцелевой вертолет Bell UH-1 Iroquois в средство огневой поддержки, вооружив его гаубицей. О разработке «вертолета-пушки» рассказало издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что в начале войны во Вьетнаме американские военные начали использовать вертолеты не только для перевозки солдат, но и для огневого прикрытия пехотных подразделений. Поэтому в США захотели повысить огневую мощь UH-1.

«Одной из самых интересных концепций, с которой столкнулись военные, была идея, исходившая от командования вооружений армии США. Армия предложила установить 105-миллиметровое артиллерийское орудие на вертолет UH-1», — говорится в материале.

Гаубицу планировали разместить в передней части корпуса вертолета, переместив кабину пилота в грузовой отсек. Рядом с орудием хотели установить кабину стрелка. Военные планировали использовать гаубицу M102 — она весила 1,5 тонны, поэтому вертолет смог бы взлететь с дополнительной нагрузкой.

Однако концепция оказалась труднореализуемой, поэтому «вертолет-пушку» не воплотили в металле. Выяснилось, что дополнительный груз значительно снизит маневренность и дальность полета вертолета. Кроме того, отдача от выстрела могла повредить корпус и оборудование UH-1. Позже для поддержки сухопутных войск разработали самолет AC-130 Spectre, который оснащали различным вооружением, включая гаубицу M102.

Ранее в марте стало известно, что американские ударные вертолеты AH-64 Apache, которые развернуты в Ираке, получили израильские управляемые ракеты Spike NLOS с дальностью более 30 километров.