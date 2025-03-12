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16:22, 12 марта 2025Бывший СССР

Зеленский захотел внимания от Трампа

Зеленский: я хочу, чтобы Трамп видел стремление Украины завершить конфликт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него важно, чтобы лидер США видел стремление Киева завершить конфликт. О важности внимания Трампа Зеленский рассказал в ходе брифинга по итогам переговоров с Вашингтоном, трансляция которого доступна на YouTube.

«Для меня важно закончить эту войну, и я хочу, чтобы президент Америки это видел», — заявил украинский лидер.

В ходе брифинга Зеленский не стал комментировать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, украинское командование делает все для сохранения личного состава армии.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев на переговорах в Джидде столкнулся с усталостью и тяжелыми компромиссами. По его словам, украинской делегации пришлось контролировать эмоции и проявлять гибкость в ходе обсуждения, продолжавшегося более восьми часов.

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