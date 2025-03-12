Журналист Христофору: Россия назвала условия прекращения огня еще в 2024 году

Кипрский журналист Алекс Христофору напомнил, что Россия называла условия для прекращения огня в конфликте на Украине еще в 2024 году. Об этом он написал в соцсети X.

«Не забывайте, что Россия публично озвучила свои условия для прекращения огня как минимум в июне 2024 года», — заявил Христофору.

Журналист предположил, что в случае если Москва не согласится на предлагаемое Вашингтоном прекращение огня, то США попытается выставить ее стороной, которая отвергает мир. При этом западная пресса будет игнорировать тот факт, что Россия ранее приводила свои условия для прекращения огня, счел он.

Ранее председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов заявил, что Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине без предварительных договоренностей. Политолог подчеркнул, что прекращение огня не является самоцелью для Москвы.