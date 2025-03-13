FIS дисквалифицировала еще трех норвежцев-прыгунов с трамплина за мошенничество на ЧМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала норвежцев-прыгунов с трамплина Робина Педерсена, Кристоффера Сундала и Роберта Йоханссона за мошенничество с экипировкой на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года. Об этом сообщается на сайте FIS.
Пока отстранение носит временный характер и вступает в силу немедленно. Сейчас FIS продолжает расследование инцидента.
8 марта несколько норвежцев дисквалифицировали с чемпионата мира. В паховой области их костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.
Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он заявил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает правила.