FIS дисквалифицировала еще трех норвежцев-прыгунов с трамплина за мошенничество на ЧМ

FIS дисквалифицировала еще трех норвежцев по итогам ЧМ по лыжным видам спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала норвежцев-прыгунов с трамплина Робина Педерсена, Кристоффера Сундала и Роберта Йоханссона за мошенничество с экипировкой на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года. Об этом сообщается на сайте FIS.

Пока отстранение носит временный характер и вступает в силу немедленно. Сейчас FIS продолжает расследование инцидента.

8 марта несколько норвежцев дисквалифицировали с чемпионата мира. В паховой области их костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он заявил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает правила.