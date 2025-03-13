ФСБ обнаружила в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

В подарочных парфюмерных наборах с бомбами от спецслужб Украны для участников специальной военной операции (СВО) были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

К коробкам были прикреплены георгиевские ленточки и открытки с поздравлением с Днем защитника Отечества.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников СВО и госслужащих.

Пять посылок с бомбами, закамуфлированных под подарочные парфюмы, обнаружили при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска.

В Первоуральске Свердловской области задержали россиянина 2003 года рождения. Его допрос за подготовку теракта попал на видео.

