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11:50, 13 марта 2025Силовые структуры

ФСБ обнаружила в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В подарочных парфюмерных наборах с бомбами от спецслужб Украны для участников специальной военной операции (СВО) были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

К коробкам были прикреплены георгиевские ленточки и открытки с поздравлением с Днем защитника Отечества.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников СВО и госслужащих.
Пять посылок с бомбами, закамуфлированных под подарочные парфюмы, обнаружили при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска.

В Первоуральске Свердловской области задержали россиянина 2003 года рождения. Его допрос за подготовку теракта попал на видео.

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