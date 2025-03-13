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23:25, 13 марта 2025Мир

Генсек НАТО признал отставание от России и Китая по объему производства

Рютте: НАТО отстает от РФ и КНР по объему оборонно-промышленного производства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Члены НАТО отстают от России и Китая по объему оборонно-промышленного производства. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.

«Мы также обсудим оборонное производство, потому что нам нужно производить больше. Мы делаем недостаточно — и в США, и в Европе. Мы отстаем по сравнению с россиянами и китайцами», — отметил он перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В конце января Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО изготавливает в год. По его словам, такие темпы производства «нежизнеспособны» для Североатлантического альянса.

Также генсек организации заявлял, что экономика Германии занимает первое место в Европе, а следовательно, в НАТО от нее ждут увеличения расходов на оборону.

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