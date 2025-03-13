Гимнастка из России показала фото сзади в коротком обтягивающем платье

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева опубликовала новое видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российская и азербайджанская спортсменка показала вид сзади в коротком обтягивающем черном платье и ботфортах. На видео 32-летняя спортсменка показала, как присутствует на светском мероприятии.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009-го и 2010-го.