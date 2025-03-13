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22:05, 13 марта 2025Спорт

Глава «Зенита» возмутился дисквалификацией футболиста клуба за оскорбительный жест

Медведев возмутился дисквалификацией Вендела за оскорбительный жест
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев возмутился дисквалификацией бразильского футболиста клуба Вендела за оскорбительный жест в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он сравнил Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), вынесший такое решение, с инквизицией. «Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костер; утонула — покойся с миром», — заявил функционер.

По мнению Медведева, отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. «Но что получили, то и пережили», — заявил функционер.

Ранее КДК РФС наказал Вендела дисквалификацией на один матч, еще одну игру он пропустит условно. Болельщиков «Факела» признали виновными в проявлениях расизма. Клуб оштрафовали на один миллион рублей и наказали проведением одного матча без зрителей.

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