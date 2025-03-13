Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 13 марта 2025Россия

Из освобожденного под Суджей села эвакуировали раненых

Общественник Синельников: Из Казачьей Локни эвакуировали 19 человек, 4 ранены
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Из села Казачья Локня, которая находилась под оккупацией с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, эвакуировали раненых. Об этом сообщил активист Владимир Синельников в Telegram-канале.

«Российские войска вошли в Казачью Локню, располагающуюся западнее Суджи. В Курск эвакуированы девятнадцать человек, в том числе четверо раненых», — написал он.

Общественник ранее сообщал о начале эвакуации жителей из освобожденной Суджи. По состоянию на 12 марта, из райцентра вывезли 68 человек.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Синельников тогда же допускал, что в Казачей Локне, расположенной в 5,5 километра от Суджи, может быть большое число жертв среди мирного населения. В населенном пункте шли серьезные бои, оттуда несколько раненных попали в Курск через Сумы и Гомель, объяснил он.

Первые сообщения об освобождении Казачьей Локни появились 11 марта, официально о переходе села под контроль России Минобороны объявило на следующий день. Тогда же сообщалось об освобождении еще четырех населенных пунктов.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине закончились ракеты ATACMS

    Появились подробности о попытке атаки ВСУ на предприятие в Калужской области

    В двух российских аэропортах сняли временные ограничения

    Известная телеведущая выругалась в прямом эфире и была вынуждена спешно извиниться

    Патрушев рассказал об уничтожении славян финнами в годы Второй мировой

    Зеленскому раскрыли правду об отношении Европы к нему

    Из освобожденного под Суджей села эвакуировали раненых

    Гимнастка из России показала фото сзади в коротком обтягивающем платье

    Раскрыта дата начала слушания по делу замминистра обороны России Тимура Иванова

    Выявлено опасное влияние соцсетей на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше