Из освобожденного под Суджей села эвакуировали раненых

Общественник Синельников: Из Казачьей Локни эвакуировали 19 человек, 4 ранены

Из села Казачья Локня, которая находилась под оккупацией с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, эвакуировали раненых. Об этом сообщил активист Владимир Синельников в Telegram-канале.

«Российские войска вошли в Казачью Локню, располагающуюся западнее Суджи. В Курск эвакуированы девятнадцать человек, в том числе четверо раненых», — написал он.

Общественник ранее сообщал о начале эвакуации жителей из освобожденной Суджи. По состоянию на 12 марта, из райцентра вывезли 68 человек.

Синельников тогда же допускал, что в Казачей Локне, расположенной в 5,5 километра от Суджи, может быть большое число жертв среди мирного населения. В населенном пункте шли серьезные бои, оттуда несколько раненных попали в Курск через Сумы и Гомель, объяснил он.

Первые сообщения об освобождении Казачьей Локни появились 11 марта, официально о переходе села под контроль России Минобороны объявило на следующий день. Тогда же сообщалось об освобождении еще четырех населенных пунктов.