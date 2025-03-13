Лавров: Украина неоднократно лгала о перемирии с 2014 года при поддержке Европы

Украина неоднократно лгала о перемирии с 2014 года при поддержке Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале.

«Все время, каждый раз после таких договоренностей выяснялось, что нам врали. Врали украинцы при поддержке своих партнеров из Европы», — подчеркнул дипломат.

Лавров указал на ложь Киева в связи с неоднократным достижением прекращения огня на Украине. Глава МИД России отметил, что украинское руководство периодически нарушало как Минские соглашения 2014 и 2015 годов, так и Стамбульские соглашения 2022 года.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Он напомнил, что 12 марта получил звонок от советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.