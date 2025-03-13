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17:13, 13 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко усомнился в планах Франции создать ядерный зонтик над ЕС

Лукашенко: Франция может не справиться с созданием ядерного зонтика над ЕС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Франции следует заботиться о собственном ядерном зонтике, прежде чем думать о его расширении над всем Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Он добавил, что помимо этой проблемы есть проблема противоречий внутри ЕС. По его словам, Франции будет проблематично поделиться ядерным оружием с Германией — своим «вечным историческим врагом». Лукашенко заключил, что у европейских стран «колоссальное множество» претензий друг к другу.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсуждал со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом вопрос о перемещении ядерного оружия на территорию республики. «Я считаю, что не только пришло время для того, чтобы сделать это, но и стало бы безопаснее, если бы ядерное оружие уже было здесь», — отметил польский лидер.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Он добавил, что намерен «провести стратегические дебаты по защите силами ядерного сдерживания европейских союзников».

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