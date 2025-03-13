НАСА установило новый срок пуска Crew Dragon с россиянином

НАСА: Следующая попытка запуска Crew Dragon с россиянином состоится 15 марта

Следующая попытка запуска Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Кириллом Песковым состоится 15 марта в 02:02 московского времени. Новый срок старта корабля к Международной космической станции (МКС) установило НАСА.

В сообщении агентства указывается, что специалисты на пусковой площадке работают над устранением неполадок, приведших к переносу запуска Crew Dragon.

Ранее компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, намеченный на 13 марта. Причиной этого НАСА назвало неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.

Кроме Пескова, на борту корабля миссии Crew-10 будут находиться американцы Энн Макклейн и Николь Айерс и японец Такуя Ониси. Через несколько дней после прибытия на МКС экипажа станцию покинут члены миссии Crew-9 россиянин Александр Горбунов и американец Ник Хейг, а также экипаж корабля Starliner Сунита Уильямс и Барри Уилмор.