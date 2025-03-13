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18:18, 13 марта 2025Наука и техника

Найдены останки неизвестного вида древнего человека

Nature: В Западной Европе обнаружены самые ранние останки человека
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

ото: Sebastian Castañeda / Reuters

Археологи обнаружили останки неизвестного ранее вида древнего человека в испанском пещерном комплексе Атапуэрка. Анализ костных фрагментов показал, что они принадлежат человеку, жившему в Западной Европе от 1,1 до 1,4 миллиона лет назад. Это делает находку одной из самых древних в регионе и может изменить представления об эволюции человека. Исследование опубликовано в Nature.

Ученые реконструировали часть лица на основе найденной челюсти и скуловой кости. Облик древнего человека оказался неожиданным: его лицо было узким и плоским, с примитивными чертами, нехарактерными для ранее известных европейских гоминидов. По строению черепа он больше напоминал Homo erectus, но специалисты пока не могут однозначно отнести его к этому виду.

Открытие ставит под сомнение ранее принятые теории о заселении Европы. До сих пор самыми древними останками человека в этом регионе считались кости Homo antecessor, возраст которых оценивается в 800 тысяч — 1,2 миллиона лет. Новый вид мог существовать задолго до них, а возможно, даже сосуществовал с ними.

Рядом с останками также были обнаружены каменные орудия и кости животных с следами разделки, что свидетельствует о развитых навыках обработки пищи. Ученые предполагают, что предки этого древнего человека могли прийти не из Африки, а из Восточной Европы.

Исследование продолжается, а ученые надеются, что дальнейшие находки помогут определить место этого вида в эволюции человека и понять, как он взаимодействовал с другими древними гоминидами.

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