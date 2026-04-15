20:16, 15 апреля 2026Мир

Трамп заявил об изменении отношения к не помогавшим США в операции против Ирана странам

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США не будет прежних отношений ни с одним союзником, который не помог Вашингтону в операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

«С теми, кто отказал нам в помощи в ситуации с Ираном, у нас больше нет прежних отношений», — заявил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Трамп заявил, что позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони по военной операции США в Иране неприемлема.

