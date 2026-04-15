Зеленский встретился с раскритиковавшим Трампа политиком

Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони на фоне ее конфликта с Трампом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Зеленский прибыл в Рим, где начал встречу с премьером Италии Мелони», — говорится в сообщении.

Встреча политиков началась на фоне конфликта, произошедшего между главой итальянского правительства и президентом США Дональдом Трампом. Мелони раскритиковала заявления главы Белого дома в адрес Папы Римского Льва XIV, назвав их неприемлемыми.

После этого Трамп заявил, что премьер сама неприемлема, а Иран мог бы взорвать Италию за две минуты. Он сказал, что Мелони больше не такая, как раньше, и добавил, что Италию и всю Европу отравляет иммиграция.

