Рабочего насмерть придавило пальмовыми листьями

В США рабочего насмерть придавили сухие пальмовые листья

В штате Аризона, США, 57-летнего Флавио Сесмаса Майи не стало во время обрезки деревьев. Об этом пишет People.

Майя работал арбористом: занимался посадкой деревьев и уходом за ними. В том числе мужчина следил за внешним видом пальм. 12 апреля он должен был обрезать сухие листья. Рабочий добрался до них с помощью подъемника.

Когда листья пальмы засыхают, они не сразу отрываются от ствола. Часто они продолжают висеть на нем, пока сверху на них ложатся новые мертвые листья. Вместе эти листья образуют плотную «пальмовую юбку», вес которой может достигать сотен килограммов. Когда эти листья срываются вниз, они способны насмерть придавить любого, кто в этот момент будет находиться под деревом.

Это и произошло с Майя. Его действия привели к тому, что тяжелая «юбка» оторвалась и упала на него. Прибывшие спасатели спустили мужчину с подъемника, но уже ничем не смогли ему помочь.

Картер Аллен, владелец компании арбористов, рассказал, что при работе с пальмами нужно быть особенно аккуратным. Обычно с пальмами не работают под листьями, как Майя, а обрезают их с внешней стороны.

