Смолов описал ожидания от полуфиналов Лиги чемпионов фразой «RIP ЛЧ»

Известный в прошлом футболист Федор Смолов одной фразой описал ожидания от полуфиналов Лиги чемпионов (ЛЧ). Слова футболиста приведены на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Полуфинал с участием "Атлетико" смотреть буду без удовольствия. Просто ожидая блевотину в 5-3-2 в низком блоке. Заслужили, вопросов нет. Печально просто, что могли быть классные полуфиналы. RIP ЛЧ. Ждем следующий сезон», — написал Смолов.

«Атлетико» прошел по сумме двух матчей в четвертьфинальном противостоянии «Барселоне» с общим счетом 3:2. Смолов поставил один миллион рублей на проход каталонцев и проиграл.

Также по итогам матчей, прошедших 14 апреля, в полуфинал Лиги чемпионов вышел ПСЖ. Парижане обыграли «Ливерпуль» по сумме двух встреч со счетом 4:0. Россиянин Матвей Сафонов записал на свой счет два «сухаря».