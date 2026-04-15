09:44, 15 апреля 2026

Смолов проиграл миллион рублей из-за вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Федор Смолов проиграл миллион рублей из-за вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Федор Смолов проиграл 1 миллион рублей на ставках у букмекеров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такую сумму экс-игрок поставил на выход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов перед ответным матчем с мадридским «Атлетико». Коэффициент на это событие составлял 3,45.

Смолов мог выиграть 3,45 миллиона рублей, но «Атлетико» прошел дальше. Таким образом, бывший футболист лишился номинала ставки.

Ответный матч прошел в ночь на среду, 15 апреля. «Барселона» одержала победу со счетом 2:1, но из-за поражения в первой игре (0:2) по сумме двух встреч вылетела из турнира.

