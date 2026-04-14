Смолов поставил миллион рублей на выход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов

Федор Смолов поставил миллион рублей на выход «Барселоны» в полуфинал ЛЧ

Бывший футболист сборной России Федор Смолов в эфире шоу СМОЛ ФМ 024.00 на YouTube-канале Betboom поставил 1 миллион рублей на выход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов.

Коэффициент на это событие составлял 3,45. Если ставка сыграет, Смолов выиграет 3,45 миллиона рублей.

Победителем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Атлетико». Команда одержала выездную победу над «Барселоной» со счетом 2:0. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч. Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

3 апреля мировой суд прекратил уголовное дело о драке в отношении Смолова. Он проходил обвиняемым по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Бывший футболист заплатил пострадавшему 4 миллиона рублей, после чего тот отказался от претензий.