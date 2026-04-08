«Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

00:02, 9 апреля 2026Спорт

«Атлетико» со счетом 2:0 обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Мадридский «Атлетико» на выезде победил «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду. 8 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Хулиан Альварес и Александр Серлот.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с лучшим в противостоянии лондонского «Арсенала» с португальским «Спортингом». В первом матче англичане одержали выездную победу со счетом 1:0.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    Путин оценил уровень обеспечения российской армии

    Сафонов отстоял на ноль и помог ПСЖ победить «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

    Захарова оценила решение Молдавии о выходе из СНГ

    Россиянам разрешили ездить с иностранным водительским правам

    Обвиняемая по делу о смерти Мэттью Перри получила 15 лет тюрьмы

    В США заявили о планах Трампа наказать страны НАТО из-за Ирана

    Правоохранители прокомментировали покупку прокурором фитнес-марафонов у Лерчек

    В США назвали ключевую фигуру в перемирии с Ираном

    Все новости
