«Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» со счетом 2:0 обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Мадридский «Атлетико» на выезде победил «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду. 8 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Хулиан Альварес и Александр Серлот.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с лучшим в противостоянии лондонского «Арсенала» с португальским «Спортингом». В первом матче англичане одержали выездную победу со счетом 1:0.